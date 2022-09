Pallavolo | azzurre ko 3-1 con la Turchia nella prima amichevole premondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 settembre 2022) Napoli, 12 set. - (Adnkronos) - Inizia con una sconfitta per 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25) contro la, il cammino della nazionale femminile di Davide Mazzanti nel Dhl Test Match Tournament - Road to World Championship in corso di svolgimento al PalaVesuvio di Napoli. Per le campionesse europee, scese in campo con Orro al palleggio, Chirichella e Danesi centrali, Sylla e Bosetti schiacciatrici, Egonu opposto e Monica De Gennaro libero, si è trattato di un buon banco di prova contro una sempre arcignain vista dei Campionati del Mondo in programma dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia. Come da tradizione, quando le due squadre si affrontano nascono sempre dei match molto vibranti e combattuti. A partire meglio sono state le ragazze di coach Giovanni Guidetti grazie al buon vantaggio trovato a inizio set (1-5) che ha ...