Muore di sete a 4 anni | lasciata nell' indifferenza su un barcone in mezzo al Mediterraneo

globalistIT : 'Il suo pianto inconsolabile avrebbe commosso anche i sassi. Avete idea di cosa significhi per un genitore vedere m… - fm347153 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, bimba siriana muore di sete a 4 anni: era bloccata su un barcone in mezzo al Mediterraneo da 10 giorni #mig… - paolochiariello : #Juorno #Morire di sete a 4 anni su un #barcone di #migranti ma si può ? ?? - angiustrade : ...continuiamo a girarci dall'altra parte. - juornoit : #Juorno #Morire di sete a 4 anni su un #barcone di #migranti ma si può ? ?? -

Dopo 10 giorni su un barcone in mezzo al Mediterraneo la bimba siriana non ce l'ha fatta Una bimba siriana di 4 anni è morta su un isolotto nel fiume Evros alla frontiera tra Grecia e Turchia , dove ...Una bambina siriana di 4 anni, Loujin, è morta disu un barcone bloccato da giorni in mezzo al Mediterraneo. La piccola era partita dal Libano alla volta dell'Europa insieme ai genitori e alla sorella di un anno e mezzo. A riportare la notizia è ...Migranti, bimba siriana di 4 anni muore su un barcone dopo dieci giorni in mare aperto senza ricevere soccorsi ...La bambina era partita dal Libano insieme alla famiglia. A bordo dell'imbarcazione c'erano 60 persone. A denunciare la tragedia è l'attivista Nawal Soufi ...