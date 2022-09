Mara Maionchi, chi sono le figlie Giulia e Camilla: “Sono orgogliosa di loro” (Di lunedì 12 settembre 2022) Nel 1976, Mara Maionchi ha sposato Alberto Salerno, produttore discografico e collega, conosciuto all’inizio della carriera e con cui ha fondato la sua società e dal matrimonio Sono nate due figlie: Giulia, arrivata nel 1977, e Camilla, nata nel 1981. Le figlie del giudice di X Factor hanno reso i genitori nonni. Nel 2011 Giulia ha dato alla luce Nicolò, mentre nel 2015 Camilla ha partorito Mirtilla. Nel 2018 Mara Maionchi è diventata nonna per la terza volta, accogliendo la terza nipote, Margherita, figlia di Giulia. La talent scout è molto legata a entrambe le figlie che rappresentano una parte importante della sua vita. Mara ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Nel 1976,ha sposato Alberto Salerno, produttore discografico e collega, conosciuto all’inizio della carriera e con cui ha fondato la sua società e dal matrimonionate due, arrivata nel 1977, e, nata nel 1981. Ledel giudice di X Factor hanno reso i genitori nonni. Nel 2011ha dato alla luce Nicolò, mentre nel 2015ha partorito Mirtilla. Nel 2018è diventata nonna per la terza volta, accogliendo la terza nipote, Margherita, figlia di. La talent scout è molto legata a entrambe leche rappresentano una parte importante della sua vita....

