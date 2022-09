Le giravolte di Conte sulle armi all’Ucraina

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 settembre 2022) “I progressi delle forze ucraine sono un’ottima notizia e dimostrano che Kiev – grazie all’enorme afflusso didall’Europa e dagli Stati Uniti – è in grado di respingere l’invasore russo. Per questo abbiamo acconsentito agli aiuti. Adesso la priorità è la pace”. È quanto ha dichiarato Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, in un’intervista al quotidiano Il Resto del Carlino pubblicata lunedì. A COLTANO E ALLA FESTA DEL FATTO… L’ex presidente del Consiglio era intervenuto ieri alla festa del Fatto Quotidiano. Che oggi racconta come il “vero mantra” dell’ex premier ora sia il no al riarmo. Sabatoè stato a Coltano, a Sud di Pisa vicino a un grande parco, dove dovrebbe sorgere una mega base militare, in occasione della manifestazione arcobaleno No War – No Base – No Nato. Il Movimento 5 Stelle voterà il decreto per un ...