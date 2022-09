L’ambasciatore del Bangladesh visita il Terminal Container di Ravenna (Di lunedì 12 settembre 2022) L’ambasciatore del Bangladesh in Italia, Md. Shameem Ahsan, si è recato in visita al Terminal Container Ravenna il 9 Agosto 2022 in occasione della approdo della nave Cape Flores del servizio diretto Chattogram – Ravenna, collegamento unico tra il Bangladesh e l’Italia. AlL’ambasciatore, accolto dai presidenti TCR Mingozzi e Sapir Sabadini nonchè dalle istituzioni e dalla linea di navigazione Rif Line, sono state illustrate le principali caratteristiche del Terminal T.C.R. e del Porto di Ravenna prima di assistere all’arrivo della nave in banchina e porgere un saluto di benvenuto al Comandante della nave. L’ambasciatore Md. Shameem Ashan ha espresso vivo interesse per l’interscambio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022)delin Italia, Md. Shameem Ahsan, si è recato inalil 9 Agosto 2022 in occasione della approdo della nave Cape Flores del servizio diretto Chattogram –, collegamento unico tra ile l’Italia. Al, accolto dai presidenti TCR Mingozzi e Sapir Sabadini nonchè dalle istituzioni e dalla linea di navigazione Rif Line, sono state illustrate le principali caratteristiche delT.C.R. e del Porto diprima di assistere all’arrivo della nave in banchina e porgere un saluto di benvenuto al Comandante della nave.Md. Shameem Ashan ha espresso vivo interesse per l’interscambio ...

