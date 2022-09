Juventus, Bonucci: “Quando sei qui deve esistere solo la vittoria” (Di lunedì 12 settembre 2022) Juventus Bonucci- Pari interno della Juventus, contro la Salernitana per 2-2, al termine di una gara clamorosa. Al termine della partita incredibile tra Juventus-Salernitana, il capitano dei bianconeri: Leonardo Bonucci, è stato intervistato ai microfoni di Dazn. È arrivato in maniera molto dura, criticando l’operato della rosa e parlando dell’errore arbitrale che ha contraddistinto la gara. Ecco di seguito, le parole dell’ex Milan: Sulla mancata continuità: “E’ un paio di stagioni che viviamo le partite sulle montagne russe, il problema è un qualcosa che dobbiamo capire tutti quanti. Non si possono regalare dieci, venti minuti a qualsiasi squadra. Quando sei alla Juventus esiste solo la vittoria, Quando non siamo ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 12 settembre 2022)- Pari interno della, contro la Salernitana per 2-2, al termine di una gara clamorosa. Al termine della partita incredibile tra-Salernitana, il capitano dei bianconeri: Leonardo, è stato intervistato ai microfoni di Dazn. È arrivato in maniera molto dura, criticando l’operato della rosa e parlando dell’errore arbitrale che ha contraddistinto la gara. Ecco di seguito, le parole dell’ex Milan: Sulla mancata continuità: “E’ un paio di stagioni che viviamo le partite sulle montagne russe, il problema è un qualcosa che dobbiamo capire tutti quanti. Non si possono regalare dieci, venti minuti a qualsiasi squadra.sei allaesistelanon siamo ...

