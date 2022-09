Juve Salernitana, clamoroso: il VAR non aveva le immagini della posizione di Candreva. Il comunicato (Di lunedì 12 settembre 2022) Emergono indiscrezioni clamorosi da parte dell’AIA su quanto accaduto allo Stadium tra Juve e Salernitana Direttamente da alcune fonti interne all’AIA ecco aggiornamenti in merito a quanto accaduto ieri sera a Torino nel finale di gara tra la Juve e la Salernitana. Il VAR, secondo le informazioni trapelate, non avrebbe avuto a disposizione le immagini allargate del terreno di gioco in cui si notava Candreva che teneva in gioco tutti i calciatori presenti in area di rigore. L’Organo tecnico della CAN ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del VAR e dell’AVAR per la gara in oggetto non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione; L’organo tecnico della CAN ha anche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Emergono indiscrezioni clamorosi da parte dell’AIA su quanto accaduto allo Stadium traDirettamente da alcune fonti interne all’AIA ecco aggiornamenti in merito a quanto accaduto ieri sera a Torino nel finale di gara tra lae la. Il VAR, secondo le informazioni trapelate, non avrebbe avuto a disleallargate del terreno di gioco in cui si notavache teneva in gioco tutti i calciatori presenti in area di rigore. L’Organo tecnicoCAN ha visionato tutte lemesse a disdel VAR e dell’AVAR per la gara in oggetto non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione; L’organo tecnicoCAN ha anche ...

GOAL_ID : Selamat pagi Juventini ?? What a night for Juventus! ?? FT: Juve 2-2 Salernitana 18' Candreva ?? 45+5' Piatek ?? 81… - _Morik92_ : La mia chiacchierata con l'ex arbitro Ezio #Morina: 'Partita falsata, #Marcenaro non ammetterà mai l'errore. Da Cal… - Gazzetta_it : Il giallo del gol, poi la rissa con 47 persone in campo: i retroscena del caos in Juve-Salernitana - RobertoCutrign3 : @realvarriale @juventusfc Ma che partita ha visto?domina per 3/4 di gara?....??????faccia per una volta il giornalista… - TheCarlo_Kr : Errore è grave. Tanto grave se non di più invece è come la Juve di esprime in campo e anche fuori. Viene la Salerni… -

