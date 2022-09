Italvolley: Giannelli consegna pallone autografato a Mattarella (Di lunedì 12 settembre 2022) Simone Giannelli, capitano dell’Italvolley Campione del Mondo, ha consegnato un pallone autografato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita al Quirinale di tutta la squadra. Questo il commento dell’alzatore azzurro: “Ancora non ci rendiamo conto di quanto successo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Simone, capitano dell’Campione del Mondo, hato unal Presidente della Repubblica Sergioin occasione della visita al Quirinale di tutta la squadra. Questo il commento dell’alzatore azzurro: “Ancora non ci rendiamo conto di quanto successo”. SportFace.

RaiSport : Tutto pronto per la finale dei Mondiali 2022 ?? Giannelli e compagni scendono in campo per conquistare il titolo iri… - Eurosport_IT : A Katowice la stella più luminosa è italiana ???????? #Italvolley - LiaCapizzi : Che IMPRESA Applauditeli tutti-tutti. Da Giannelli a Romanò, Anzani, Galassi... Ciao-ciao alla corazzata Francia.… - half4heart_ : RT @Maywemeetaga1in: ?MVP DELL'EUROPEO ?MVP DEL MONDIALE ?MIGLIOR PALLEGGIATORE DEL MONDO LADIES AND GENTLEMEN IL CAPITANO DELL'ITALIA SIMO… - sportface2016 : #Italvolley | #Giannelli consegna pallone autografato a #Mattarella -