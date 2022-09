Gas, carburanti e affitto: le tematiche più discusse su Twitter (Di lunedì 12 settembre 2022) Costo dell’energia, dei carburanti e dell’affitto di casa sono i trend topic più discussi su Twitter a livello mondiale riguardanti il costo della vita. I tweet in cui sono state usate le parole chiave relative a questa tematica sono aumentati del 130% negli ultimi mesi, e in particolare energia e carburanti hanno occupato il 67,9% delle conversazioni degli utenti sui beni essenziali, mentre l’affitto è stato conversato cinque volte di più rispetto alle problematiche inerenti i mutui. È quanto emerge dall’analisi eseguita da Talkwalker, multinazionale di Consumer Intelligence che assiste con tecnologia proprietaria di listening basata sull’IA (intelligenza artificiale) oltre 2.500 brand, sul tema della Customer, Social e Market Intelligence, sulle oltre 16 milioni di conversazioni effettuate su ... Leggi su fmag (Di lunedì 12 settembre 2022) Costo dell’energia, deie dell’di casa sono i trend topic più discussi sua livello mondiale riguardanti il costo della vita. I tweet in cui sono state usate le parole chiave relative a questa tematica sono aumentati del 130% negli ultimi mesi, e in particolare energia ehanno occupato il 67,9% delle conversazioni degli utenti sui beni essenziali, mentre l’è stato conversato cinque volte di più rispetto alle problematiche inerenti i mutui. È quanto emerge dall’analisi eseguita da Talkwalker, multinazionale di Consumer Intelligence che assiste con tecnologia proprietaria di listening basata sull’IA (intelligenza artificiale) oltre 2.500 brand, sul tema della Customer, Social e Market Intelligence, sulle oltre 16 milioni di conversazioni effettuate su ...

Andrea_V_73 : RT @GiuseppeLepera5: Bollette in aumento ?? Carburanti alle stelle ?? Disoccupazione ?? Difficoltà ad arrivare a fine mese ?? Razionamento gas… - AndreaCeregatti : @Bruno38586434 @raffaellapaita @ItaliaViva @matteorenzi Sa che io mi sento molto più rovinato adesso, con inflazion… - ArmandaGelsomin : RT @GiuseppeLepera5: Bollette in aumento ?? Carburanti alle stelle ?? Disoccupazione ?? Difficoltà ad arrivare a fine mese ?? Razionamento gas… - Stefano47217525 : @ultimenotizie Va sempre messo in evidenza, l'elevata pressione fiscale sui costi di energia, gas e carburanti. - Master2001_3 : Buongiorno... una riflessione su: “...più assumi e meno paghi...” ?!? Come caxxo pensate che in un panorama di cri… -