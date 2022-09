Francesco Totti esplode contro Ilary, arrivano anche accuse di furto: la risposta di lei alle dichiarazioni dell’ex (Di lunedì 12 settembre 2022) Francesco Totti non è mai stato un chiacchierone ed i mesi successivi alla separazione ufficiale dalla moglie Ilary Blasi lo hanno visto trincerarsi in un silenzio che, ai più, è apparsa come una mossa coerente con quello che pareva essere la regola fondamentale da seguire per districarsi nella separazione: proteggere i figli, a qualunque costo. Ora, l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera mostra un Totti che non si tiene dentro nulla: non solo chiarisce alcuni punti su comportamenti passati e presenti, ma si toglie sassolini dalle scarpe e lancia accuse potentissime: l’ex calciatore pare essersi trasformato in una mitragliatrice impazzita e, al grido di “i bambini prima di ogni cosa”, ne racconta di tutti i colori: la sua crisi personale, le mancanze di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 settembre 2022)non è mai stato un chiacchierone ed i mesi successivi alla separazione ufficiale dalla moglieBlasi lo hanno visto trincerarsi in un silenzio che, ai più, è apparsa come una mossa coerente con quello che pareva essere la regola fondamentale da seguire per districarsi nella separazione: proteggere i figli, a qualunque costo. Ora, l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera mostra unche non si tiene dentro nulla: non solo chiarisce alcuni punti su comportamenti passati e presenti, ma si toglie sassolini dscarpe e lanciapotentissime: l’ex calciatore pare essersi trasformato in una mitragliatrice impazzita e, al grido di “i bambini prima di ogni cosa”, ne racconta di tutti i colori: la sua crisi personale, le mancanze di ...

