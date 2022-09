Forum al via con la sua 38esima stagione: le novità con Barbara Palombelli (Di lunedì 12 settembre 2022) Un altro pezzettino di palinsesto di Canale 5 e Rete 4 riparte il 12 settembre. Non siamo ancora al completo visto che mancano, per Canale 5, Uomini e Donne e i day time dei programmi di punta che partiranno dalla prossima settimana. Ma con il ritorno di Forum, si delinea la programmazione completa del mattino. Forum torna oggi, 12 settembre 2022, con la sua 38esima stagione che vedrà ancora una volta Barbara Palombelli protagonista. Si va in onda come sempre alle 11 subito dopo Mattino 5 e per quello che riguarda invece Rete 4, l’appuntamento è alle 14 con il seguitissimo Sportello di Forum. E’ stata la stessa conduttrice ad annunciare diverse novità per questa nuova stagione. Nel promo, in onda sui canali Mediaset, ha spiegato: “Ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 settembre 2022) Un altro pezzettino di palinsesto di Canale 5 e Rete 4 riparte il 12 settembre. Non siamo ancora al completo visto che mancano, per Canale 5, Uomini e Donne e i day time dei programmi di punta che partiranno dalla prossima settimana. Ma con il ritorno di, si delinea la programmazione completa del mattino.torna oggi, 12 settembre 2022, con la suache vedrà ancora una voltaprotagonista. Si va in onda come sempre alle 11 subito dopo Mattino 5 e per quello che riguarda invece Rete 4, l’appuntamento è alle 14 con il seguitissimo Sportello di. E’ stata la stessa conduttrice ad annunciare diverseper questa nuova. Nel promo, in onda sui canali Mediaset, ha spiegato: “Ci ...

EraldoFR : I confronti potranno essere seguiti in diretta streaming su - ScarlettKKH : Putin interviene all'Eastern Economic Forum - _PuntoZip_ : Domani al via la 38esima edizione di “FORUM” alle 11.00 su Canale 5 e alle 14.00 su Retequattro con “LO SPORTELLO D… - drsmoda2 : RT @alexiafontana: ???? Al Forum Economico Orientale (#EEF) di Vladivostok, #Putin dichiara: paesi in via di sviluppo 'ingannati' dall’accord… - forumelettrico : La Colonnina Enel X Way da 22 kW situata a Lizzano in Belvedere BO a Corno alle Scale: è una delle stazioni sciisti… -