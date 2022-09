Ex Barcellona | Arda Turan si ritira dal calcio giocato | è ufficiale

sportli26181512 : Ex Barcellona, UFFICIALE: si ritira Arda Turan: A 35 anni Arda Turan dice basta con il calcio; l'ex giocatore di Ba… -

Goal.com

Commenta per primo A 35 anniTuran dice basta con il calcio; l'ex giocatore die Atletico Madrid era rimasto svincolato dopo la fine del contratto con il Galatasaray, club in cui è cresciuto e che lo ha lanciato ......15 BRASILE SERIE A Atletico - MG - Goias 21:30 BULGARIA PARVA LIGA Spartak Varna -17:00 ... 0 - 3 (Finale) Orense -SC 22:00 EGITTO PREMIER LEAGUE Al Ittihad - National Bank Egypt 18:30 ... Arda Turan annuncia il suo ritiro dal calcio giocato: “Un viaggio fantastico” A 35 anni Arda Turan dice basta; l'ex giocatore di Barcellona e Atletico Madrid era rimasto svincolato dopo la fine del contratto con il Galatasaray, club in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel l ...Arda Turan ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il 35enne turco, ex di Barcellona e Atletico Madrid, era svincolato dopo l'esperienza al ...