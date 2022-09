Elezioni | appello personalità cattoliche per discernimento e voto responsabile

(Di lunedì 12 settembre 2022) Roma 12 set. (Adnkronos) - Questione sociale, sfida ambientale, immigrazione, centralità della cultura e della educazione, legalità e lotta alla mafia, fisco, difesa della Costituzione, la guerra e i nuovi equilibri mondiali. Sono priorità che andrebbero inquadrate nell'orizzonte universalistico della pace, della giustizia e della salvaguardia del creato, secondo una ispirazione coerente con le due Encicliche sociali di Francesco, 'Laudato sì' e 'Fratelli tutti'. È quanto sottolineano cinquantadel mondo cattolico impegnate nel mondo del volontariato, della società, della cultura e delle istituzioni, firmatarie di un documento dal titolo 'Spunti per unpolitico', in vista delle prossime. "Priorità certo non esaustive, selezionate e sinteticamente trattate ('' significa ...

'Vorrei fare unai leader nazionali che hanno come unico punto programmatico elettorale quello di attaccare con ogni epiteto ed al limite della querela Giorgia Meloni e Fratelli d'italia, ...... che oggi sono candidati allepolitiche del 25 settembre, cosa sono stati in grado di fare ... Questo l'del capogruppo del M5s Roberto Li Gioi, che aggiunge: 'Questa estate la Gallura ha ... Elezioni, l'appello di Cl contro l'astensionismo: Non cedere alla sfiducia Roma, 12 set. (Adnkronos) – Le casalinghe scelgono Giuseppe Conte. "L'accordo sarà con il Movimento Cinque Stelle, tenendo conto della volontà dei pentastellati di percorrere l'autonomia energetica at ...