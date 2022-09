Droga | ad Ischia coca e hashish a domicilio | smantellato clan

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima si fissava l’appuntamento, telefonicamente. Poi laveniva consegnata a. E’ così che sull’isola diveniva portato avanti lo spaccio diina,e marijuana. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari: custodia in carcere per un 24enne di Forio e divieto di dimora nei comuni ischitani per due 24enni di Forio e di. Sono gravemente indiziati dei reati di spaccio e detenzione diina,e marijuana, nonché di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate. Oltre allo spaccio, infatti, le investigazioni hanno anche consentito di ...