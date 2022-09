Dl aiuti bis: prosegue confronto maggioranza, a breve testo Governo su superbonus (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Conto alla rovescia per l'approdo nell'Aula del Senato del decreto legge aiuti bis, previsto per domani alle 12, ma restano ancora irrisolti i nodi che finora ne hanno rimandato l'approvazione, a partire dalla questione del superbonus. In queste ore è proseguito il confronto tra Governo e maggioranza, ma si è incentrato su altri temi contenuti nel provvedimento, a partire dalla questione del docente esperto. A momenti è attesa da parte dell'Esecutivo una proposta per arrivare ad un accordo che consenta di risolvere la questione della cessione dei crediti legati al superbonus, evitando tuttavia di sanare le irregolarità che si sono manifestate in questi mesi. Rimane ferma la posizione del Movimento 5 stelle, come ha ribadito a più riprese durante la giornata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Conto alla rovescia per l'approdo nell'Aula del Senato del decreto leggebis, previsto per domani alle 12, ma restano ancora irrisolti i nodi che finora ne hanno rimandato l'approvazione, a partire dalla questione del. In queste ore è proseguito iltra, ma si è incentrato su altri temi contenuti nel provvedimento, a partire dalla questione del docente esperto. A momenti è attesa da parte dell'Esecutivo una proposta per arrivare ad un accordo che consenta di risolvere la questione della cessione dei crediti legati al, evitando tuttavia di sanare le irregolarità che si sono manifestate in questi mesi. Rimane ferma la posizione del Movimento 5 stelle, come ha ribadito a più riprese durante la giornata ...

