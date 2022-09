Cremonese, Alvini: «Var? Può essere d’aiuto ma dobbiamo tornare a un calcio più genuino» (Di lunedì 12 settembre 2022) Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato del Var ai microfoni di Radio Anch’io Sport Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato del Var ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Le sue dichiarazioni: «Il Var può essere di aiuto, quanto successo ieri può lasciare una macchia ma ritengo sia un supporto. Io andrei avanti col Var. Se dovessi dare dei consigli ritornerei alla spontaneità, ad un calcio più genuino e diretto per far innamorare di nuovo i tifosi». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Massimiliano, allenatore della, ha parlato delai microfoni di Radio Anch’io Sport Massimiliano, allenatore della, ha parlato delai microfoni di Radio Anch’io Sport. Le sue dichiarazioni: «Ilpuòdi aiuto, quanto successo ieri può lasciare una macchia ma ritengo sia un supporto. Io andrei avanti col. Se dovessi dare dei consigli ritornerei alla spontaneità, ad unpiùe diretto per far innamorare di nuovo i tifosi». L'articolo proviene daNews 24.

