Charlotte Lazzari | la moglie di Kledi torna a parlare della malattia del figlio

(Di lunedì 12 settembre 2022)ha ripercorso sul suo profilo Instagram il brutto periodo vissuto a causadelGabriel: a un anno di distanza, ladel ballerinoKadiu, ha deciso così di mettere nero su bianco quelle che sono state le sue più grandi paure, oltre a mandare un pensiero a tutte le famiglie che hanno vissuto o stanno vivendo come loro una situazione simile che nessun genitore vorrebbe trovarsi davanti., le delicate parole su Instagram Per un genitore non è mai facile dover fare i conti con i problemi di salute di un, edel ballerinoKadiu, è riuscita a raccontare ...

Today.it

Il post di, che aggiorna quotidianamente i suoi profili social , oggi ha voluto postare una foto che ritrae i primi giorni passati in ospedale dopo il parto, e ha ..., la moglie di Kledi Kadiu, in terapia intensiva con il figlio, racconta ... La moglie di Kledi racconta il calvario del figlio malato: "Una battaglia che combatto con l'amore" Charlotte Lazzari, moglie di Kledi Kadiu, è tornata sui social per parlare del difficile momento che lei e il marito hanno vissuto dopo la nascita del ...Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi Kadiu, in terapia intensiva con il figlio, racconta tutto Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi Kadiu, un anno fa ha ricevuto la notizia più brutta, la diagnosi d ...