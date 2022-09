Caos Juve-Salernitana, parla l’idolo dei bianconeri: tifosi spiazzati (Di lunedì 12 settembre 2022) Il day after è monopolizzato dagli episodi di Juve-Salernitana. Ma proprio un ex bianconero prende una posizione scomoda. Il post-partita del match Juve-Salernitana è stato contraddistinto da feroci polemiche da parte bianconera per la decisione dell’arbitro, dopo consulto visione delle immagini al VAR, di annullare il gol di Milik per fuorigioco di Bonucci. I bianconeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 settembre 2022) Il day after è monopolizzato dagli episodi di. Ma proprio un ex bianconero prende una posizione scomoda. Il post-partita del matchè stato contraddistinto da feroci polemiche da parte bianconera per la decisione dell’arbitro, dopo consulto visione delle immagini al VAR, di annullare il gol di Milik per fuorigioco di Bonucci. IQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Agenzia_Ansa : La squadra arbitrale addetta alla Var per Juve-Salernitana non aveva a disposizione l'immagine a campo aperto in cu… - Gazzetta_it : Il giallo del gol, poi la rissa con 47 persone in campo: i retroscena del caos in Juve-Salernitana - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? #Juve, così è follia ?? Campioni del mondo! ?? Caos #Fia, e ora chi li ripaga?… - GSoretti : @luca_carioli Dico solo che nel caos tattico, la Juve tre gol nel secondo li ha fatti.... poi uno è stato inspiega… - _granadato : RT @Agenzia_Ansa: La squadra arbitrale addetta alla Var per Juve-Salernitana non aveva a disposizione l'immagine a campo aperto in cui si v… -