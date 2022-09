Cade in un canale e muore: il cane fa trovare il cadavere (Di lunedì 12 settembre 2022) Tragedia in provincia di Bergamo. Un uomo di 82 anni è morto nel pomeriggio di oggi, 12 settembre, Cadendo in un canale mentre cercava funghi ad Ardesio. Il corpo dell'uomo è stato trovato grazie al cane, che ha iniziato ad... Leggi su europa.today (Di lunedì 12 settembre 2022) Tragedia in provincia di Bergamo. Un uomo di 82 anni è morto nel pomeriggio di oggi, 12 settembre,ndo in unmentre cercava funghi ad Ardesio. Il corpo dell'uomo è stato trovato grazie al, che ha iniziato ad...

