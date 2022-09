Attenzione alla truffa del pellet (Di lunedì 12 settembre 2022) In vista della stagione fredda, aumentano sul web i falsi siti di vendita di pellet a prezzi estremamente vantaggiosi. I truffatori, attraverso la creazione di pagine fittizie, garantiscono la fornitura di pellet a prezzi concorrenziali, richiedendo il pagamento anticipato tramite bonifico, su carta ricaricabile, senza poi recapitare la merce ordinata. Per evitare di incorrere in simili truffe, la Polizia Postale e delle Comunicazioni consiglia di verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate che alla partita IVA del venditore corrisponda un’azienda realmente esistente, che l’annuncio non sia stato già segnalato da altri utenti come fraudolento e che il profilo feedback del venditore abbia un gradimento elevato. Fonte: www.commissariatodips.it L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 12 settembre 2022) In vista della stagione fredda, aumentano sul web i falsi siti di vendita dia prezzi estremamente vantaggiosi. Itori, attraverso la creazione di pagine fittizie, garantiscono la fornitura dia prezzi concorrenziali, richiedendo il pagamento anticipato tramite bonifico, su carta ricaricabile, senza poi recapitare la merce ordinata. Per evitare di incorrere in simili truffe, la Polizia Postale e delle Comunicazioni consiglia di verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate chepartita IVA del venditore corrisponda un’azienda realmente esistente, che l’annuncio non sia stato già segnalato da altri utenti come fraudolento e che il profilo feedback del venditore abbia un gradimento elevato. Fonte: www.commissariatodips.it L'articolo proviene da .

marattin : Un bel dibattito alla CNA di Novara con esponenti di tutti i partiti. Presa dalla frenesia di redistribuire le riso… - teope_87 : RT @rottmelnew: Non mi ricordo più se vi mostro le tette per attirare subdolamente la vostra attenzione e poi parlarvi di un libro, o se fi… - Nickconc : RT @CLAUDIOGA1: @zona_bianca @ProfMBassetti All'attenzione del noto psichiatra, alla cui personale diagnosi sui 'novax' incipit é un pediss… - viaggrego : RT @viaggrego: 6 Mesi di #Guerra e #Sanzioni? Siamo in mano a #Dilettanti cosi’ #Inetti e Pericolosi che l’unico ad aver guadagnato una mon… - jacopolettieri0 : Divertente il fatto che l’attenzione dei media si focalizzerà, giustamente, sul gol annullato a Milik. Nessun elogi… -