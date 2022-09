A Gubbio si presenta “Mi hai trovata tu” di Maria Rita Concilio

(Di lunedì 12 settembre 2022) Sabato 17 settembre 2022 alle ore 18 nei locali della Libreria Fotolibri di Corso Garibaldi 45 a(Perugia) si terrà lazione del libro “Mi haitu” di, edito da Youcanprint., manager in una multinazionale italiana, è alla sua seconda prova letteraria dopo la silloge di poesie “Ancora un alito di vento” (Ed. Tracce, 2007). L’autrice presenterà ai lettori il suo nuovo romanzo. “Mi haitu” parla di vite sospese, come barche dondolanti sul mare al tramonto. Di naufragi sentimentali sulle rotte della felicità, di dolori che levigano l’anima e il corpo come fanno le onde con i ciottoli sulla riva. Ma anche della voglia di rialzarsi e ricominciare un nuovo ...

Inpressrg : RT @TrgMedia: Gubbio: da Fotolibri si presenta “Mi hai trovata tu” di Maria Rita Concilio - TrgMedia : Gubbio: da Fotolibri si presenta “Mi hai trovata tu” di Maria Rita Concilio -

TrgMedia

/Gualdo Tadino 12/09/2022 08:42 RedazioneAl 31 punizione dal limite per il. Sul punto di battuta siVazquez che spara la palla alta sulla porta difesa da Nardi. La migliore occasione per la Fermana arriva al minuto 34. Di ... Gubbio: da Fotolibri si presenta “Mi hai trovata tu” di Maria Rita Concilio Partita saltata per motivi incomprensibili: pronta la class action per chiedere rimborsi Buco clamoroso della piattaforma ElevenSports che detiene da anni i diritti della Lega Pro. La partita tra Ferm ...ANCONA - Lanciare un segnale all’intero campionato. Deciso e squillante. L’Ancona, reduce dall’1-1 interno con il Siena della prima giornata, sale a Pontedera con il chiaro ...