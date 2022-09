Ultime Notizie Roma del 11-09-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 settembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e arriva dalle Colonne del Corriere della Sera la verità di Francesco Totti sulla separazione da Ilary Blasi non sono stato io a tradire per primo sostiene con forza l’ex capitano dellasottolineando che lo scorso autunno ha trovato messaggi nevi probabili sul telefono della cercati dopo che per alcuni mesi gli erano giunte voci sulle relazioni tra Ilaria un altro uomo come mi blocchi la nuova fidanzata prima ci frequentavamo come amici Racconta dopo Capodanno conferma Totti diventata una storia e si È consolidata nel marzoandiamo in Ucraina la guerra entra nel suo duecentesimo giorno Kiev e non ce l’ha ritirata delle truppe russe da cui il fiume balac.it russi confermano l’arretramento che però secondo mosche ...