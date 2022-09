Tim Music Awards tra diluvio e delirio | Mahmood cambia il look a Carlo Conti | Cattelan bacia un musicista della band Il racconto del backstage a FqMagazine

(Di domenica 11 settembre 2022) Quindici anni e non sentirli. Ancora una volta lo show dei Timsi conferma l’appuntamento tradizionale di fine estate su Rai Uno.con Vanessa Incontrada (che ha avuto per l’occasione la deroga da Mediaset per presentare sul palco dell’Arena di Verona) hanno premiato gli artisti con gli album che hanno raggiunto la certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra il primo settembre 2021 e il 31 agosto 2022 e con i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Una festaa con la presenza di molti volti Rai che hanno presentato i loro prossimi impegni da Alessandro(che ha ballato il country e ha dato un bacio a stampo sulla bocca di un componenteStreet Clerks) con ...

TIM_Official : La sua voce è come il canto di una sirena, ti rapisce! ?? @Mahmood_Music all'@arenadiverona è pura MAGIA. ??… - ElisaDospina : L’intervista completa a @FabrizioMoroOff ricordando #Lisbona - NekOfficial : ???? Giovedì 8 settembre condurrò con Carolina di Domenico dall’Arena di Verona “Speciale Tim Music Awards - DALLA RA… - ParliamoDiNews : Ascolti tv, sabato 10 settembre 2022: Tim Music Awards (20.3%), Croce e delizia (8.7%) | Dati Auditel #11Settembre… - tsunamidieci : la trasmissione del video di bellissima alla fine dei tim music awards uno dei momenti da aggiungere al thread cose… -

Si stanno sempre più riempendo i palinsesti per la nuova stagione televisiva. Ieri sera Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno guidato la seconda serata delAwards , confermando i risultati eccezionali della serata di debutto. Grande merito anche dei super ospiti che sono saliti sul palco e che hanno fatto registrare alla coppia di conduttori ...Redazione Sorrisi Rai1 "Awards ": 2.638.000 spettatori (share 20,3%). Rai2 "Mondiali di Pallavolo: Slovenia - Italia ": 1.526.000 spettatori (share 10,6%). Canale 5 " Croce e Delizia ": 1.173.000 spettatori (share ...In occasione della celebre kermesse canora un inconveniente imprevisto ha rovinato tutto. Diretta rovinata e spettatori presenti in fuga: ecco cosa è successo.Gli ascolti di sabato 10 settembre: vola la musica con Carlo Conti e il suo Tim Music Awards Si stanno sempre più riempendo i palinsesti per la nuova ...