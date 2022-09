Ti meriti un Uomo come quello di questa canzone (Di domenica 11 settembre 2022) Mi sono sempre chiesta da dove nascesse quell’estrema consapevolezza che alcune persone hanno quando vivono una storia d’amore, la stessa che gli fa dire “Sì, lui è quello giusto”. Non che non abbia mai provato quella meravigliosa sensazione di sentirmi nel posto giusto mentre ero tra le braccia di una persona, intendiamoci. Io parlo più di una lucida coscienza che sappia allineare le voci del cuore e delle mente, che sappia coordinarsi con i muscoli del corpo e sappia dare un senso a tutte le cose che un senso non ce l’hanno. Perché se fosse solo il battito del cuore a regolare le verità che appartengono ai sentimenti, questo mi è chiaro, saremmo tutte fregate. Perché l’esperienza ci ha insegnato che a volte lui sa essere un abile ingannatore. Che non me voglia, sia chiaro, ma è stato proprio lui, in netto contrasto con ciò che mi diceva la ragione, a convincermi a ... Leggi su dilei (Di domenica 11 settembre 2022) Mi sono sempre chiesta da dove nascesse quell’estrema consapevolezza che alcune persone hanno quando vivono una storia d’amore, la stessa che gli fa dire “Sì, lui ègiusto”. Non che non abbia mai provato quella meravigliosa sensazione di sentirmi nel posto giusto mentre ero tra le braccia di una persona, intendiamoci. Io parlo più di una lucida coscienza che sappia allineare le voci del cuore e delle mente, che sappia coordinarsi con i muscoli del corpo e sappia dare un senso a tutte le cose che un senso non ce l’hanno. Perché se fosse solo il battito del cuore a regolare le verità che appartengono ai sentimenti, questo mi è chiaro, saremmo tutte fregate. Perché l’esperienza ci ha insegnato che a volte lui sa essere un abile ingannatore. Che non me voglia, sia chiaro, ma è stato proprio lui, in netto contrasto con ciò che mi diceva la ragione, a convincermi a ...

Monygatt65 : @LewisHamilton Good Morning Lewis Hamilton the best in the world ?????????????????? Amatissimo ?? oggi una dura rimonta ma s… - 7115cb20dcb4456 : @Davide70405052 @BearziCinzia66 A cas tua che ti avrebbero elogiato se tu fossi stato un uomo ma.purtroppo non lo s… - claudiajo8 : @LoChiamavanoFra Si, certo che te ne voglio. Lo sai. Ma sei un uomo davvero unico e ti meriti tanto! - VictorDoom23 : @AlfredoDeVuono @_antoSam @Fantacalcio Non salta mai l'uomo e poco incisivo, è letteralmente il contrario per l'azi… - iHeart4Gojo : @chae4gay fai schifo non te lo meriti il mio uomo mamma mia morte ai pantalone stan vi odio -