Tensione altissima in Lazio-Verona: brutto gesto di Sarri (Di domenica 11 settembre 2022) Tensione altissima e animi bollenti. Lazio-Hellas Verona è stata una partita tesissima, persino per Sarri, protagonista assoluto. Sarri Lazio Hellas Verona Il mister ex Napoli e Juve a quanto pare si sarebbe scontrato con un membro della panchina gialloblù in maniera assai pesante, a tal punto da mostrare il dito medio. Tanta rabbia da parte di Sarri che è stato trattenuto dai collaboratori. Clima adrenalinico per una partita assai difficile per la Lazio, vinta solo nel secondo tempo con un Hellas Verona che ha dato filo da torcere. Rocco Scatà Leggi su rompipallone (Di domenica 11 settembre 2022)e animi bollenti.-Hellasè stata una partita tesissima, persino per, protagonista assoluto.HellasIl mister ex Napoli e Juve a quanto pare si sarebbe scontrato con un membro della panchina gialloblù in maniera assai pesante, a tal punto da mostrare il dito medio. Tanta rabbia da parte diche è stato trattenuto dai collaboratori. Clima adrenalinico per una partita assai difficile per la, vinta solo nel secondo tempo con un Hellasche ha dato filo da torcere. Rocco Scatà

Jennife02572888 : @Shining__Star9 Ma no che qui Manuel non avrebbe tirato un limone a Simone ??la tensione che c'era tra loro era alti… - Jennife02572888 : @_Iride_24 Ma no che qui Manuel non avrebbe tirato un limone a Simone ??la tensione che c'era tra loro era altissima… - TrustZio : Serate ad altissima tensione. #italvolley - 14Thekid : RT @LiaCapizzi: Italia - Spagna è sempre rivalità all'ennesima potenza: tensione&falli. Il bronzo va agli spagnoli (7-6). Tra gli azzurri m… - quisquiliando : RT @LiaCapizzi: Italia - Spagna è sempre rivalità all'ennesima potenza: tensione&falli. Il bronzo va agli spagnoli (7-6). Tra gli azzurri m… -