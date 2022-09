Roberto Renga è morto Il suo ultimo messaggio | “Perdono tutti meno tre”

OfficialSSLazio : Ci lascia una firma storica del giornalismo Italiano, un grande professionista e una persona di valore. Il presiden… - Gazzetta_it : Lutto nel giornalismo sportivo: è morto Roberto Renga - fanpage : È morto il popolare giornalista sportivo Roberto Renga. In un tweet pubblicato postumo dalla famiglia il suo ultimo… - MassimoChiaram7 : RT @lucadecarolis: Roberto Renga era un uomo gentile #Renga - LorenzoPuliga : RT @OfficialSSLazio: Ci lascia una firma storica del giornalismo Italiano, un grande professionista e una persona di valore. Il presidente… -

Il mondo del giornalismo dice addio a. Il giornalista aveva 76 anni e da tempo lottavo contro un male incurabile. Per oltre 50 anni è stato uno dei volti più noti del giornalismo sportivo con una grande passione per la ...Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È morto, storica firma del Messaggero e per anni figura di riferimento per le cronache sportive legate a Roma e Lazio. Il giornalista si è spento all'età di 76 anni dopo aver combattuto a lungo ...Giornata di lutto per il giornalismo sportivo italiano. Infatti in queste ore sta piangendo una delle penne più amate di sempre: chi è. Triste giornata per il giornalismo italiano che in queste ore si ...Quando si aggiunse alla nostra redazione del Messaggero, quella del totemico Gianni Melidoni per capirci, Roberto veniva da Paese Sera preceduto già da una solida fama. Erano gli anni in cui i giornal ...