MLS: Bernardeschi ancora in gol, ma Toronto ancora ko. Sconfitta anche per i LAFC di Chiellini (Di domenica 11 settembre 2022) Una giornata non ottima per gli italiani impegnati nella Major League Soccer. Il Toronto di Criscito, Insigne e Bernardeschi, nonostante l’ennesima rete di quest’ultimo, 8 in 10 gare, è uscito sconfitto dal match contro l’Atlanta United. 4-2 il risultato finale, in una gara che ha visto sorprendentemente la tripletta di Juan Jose Purata. La sorpresa sta nel fatto che Purata è un difensore centrale, con 3 colpi di testa. Sconfitta anche per i Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, autore dell’assist per il gol di Arango, contro il Dallas. I texani si impongono con una doppietta nel finale di Ferreira. Da segnalare però l’inferiorità numeri dei LAFC a causa dell’espulsione di Hollingshead al minuto 13. Da segnalare, sempre in ottica ex Serie A e Juventus, la Sconfitta ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Una giornata non ottima per gli italiani impegnati nella Major League Soccer. Ildi Criscito, Insigne e, nonostante l’ennesima rete di quest’ultimo, 8 in 10 gare, è uscito sconfitto dal match contro l’Atlanta United. 4-2 il risultato finale, in una gara che ha visto sorprendentemente la tripletta di Juan Jose Purata. La sorpresa sta nel fatto che Purata è un difensore centrale, con 3 colpi di testa.per i Los Angeles FC di Giorgio, autore dell’assist per il gol di Arango, contro il Dallas. I texani si impongono con una doppietta nel finale di Ferreira. Da segnalare però l’inferiorità numeri deia causa dell’espulsione di Hollingshead al minuto 13. Da segnalare, sempre in ottica ex Serie A e Juventus, la...

