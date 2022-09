Meloni ad Avvenire: “Famiglie al primo punto del programma, serve un piano imponente” (Di domenica 11 settembre 2022) “Chiediamo una missione europea, di concerto con le autorità del Nord Africa, che serva a fermare le partenze e a bloccare la tratta di esseri umani”. Lo dice Giorgia Meloni, intervistata dal quotidiano della Cei, Avvenire, spiegando il senso del blocco navale. “Un piano – dice la leader di FdI al quotidiano dei Vescovi – che prevede l’apertura di hotspot gestiti dalla Ue e ne territori extra europei, per valutare le richieste d’asilo e distribuire poi equamente tra i 27 Paesi membri chi ha diritto alla protezione. È questo piano, che noi di FdI chiamiamo blocco navale, ma che si può definire in molti altri modi”. Al quotidiano che oggi, come ogni domenica, è distribuito in tutte le parrocchie italiane, la Meloni ha sottolineato l’importanza della natalità per il futuro del Paese. “È il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 settembre 2022) “Chiediamo una missione europea, di concerto con le autorità del Nord Africa, che serva a fermare le partenze e a bloccare la tratta di esseri umani”. Lo dice Giorgia, intervistata dal quotidiano della Cei,, spiegando il senso del blocco navale. “Un– dice la leader di FdI al quotidiano dei Vescovi – che prevede l’apertura di hotspot gestiti dalla Ue e ne territori extra europei, per valutare le richieste d’asilo e distribuire poi equamente tra i 27 Paesi membri chi ha diritto alla protezione. È questo, che noi di FdI chiamiamo blocco navale, ma che si può definire in molti altri modi”. Al quotidiano che oggi, come ogni domenica, è distribuito in tutte le parrocchie italiane, laha sottolineato l’importanza della natalità per il futuro del Paese. “È il ...

