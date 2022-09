Lazio-Verona, infortunio per Lazzari: problema muscolare, entra Hysaj (Di domenica 11 settembre 2022) Secondo tempo di Lazio-Hellas Verona, al 75esimo Manuel Lazzari chiede il cambio al tecnico per un disturbo muscolare. Il centrocampista classe ’93 reclama un fastidio al bicipite femorale della coscia destra: condizioni da valutare. A prendere il suo posto in campo Hysaj. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Secondo tempo di-Hellas, al 75esimo Manuelchiede il cambio al tecnico per un disturbo. Il centrocampista classe ’93 reclama un fastidio al bicipite femorale della coscia destra: condizioni da valutare. A prendere il suo posto in campo. SportFace.

IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - SPress24 : 85° - Solo un ottimo #Montipo riesce a fermare un bolide di #Cancellieri @OfficialSSLazio @HellasVeronaFC @SerieA… - laziopress : Lazio-Hellas Verona, lo striscione della Nord in memoria di Mario Cochi – FOTO - Frazz_77 : RT @Riccardiologo: Bellissimo gesto da parte dei capi ultras di Lazio e Verona prima dell'inizio della partita per distendere un po gli ani… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Lazio - Verona 1-0, rete di Immobile C. (LAZ) -