Lazio-Verona 0-0 LIVE: miracolo di Montipò su Basic, che colpisce il palo. Traversa di Henry (Di domenica 11 settembre 2022) Riscattare la sconfitta casalinga contro il Napoli e confermare quanto di buono mostrato in Europa League contro il Feyenoord. La Lazio di Maurizio... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Riscattare la sconfitta casalinga contro il Napoli e confermare quanto di buono mostrato in Europa League contro il Feyenoord. Ladi Maurizio...

IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - Hlabirw92180187 : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT: Lazio 0-0 Verona #SSFootball - starshinewords : RT @Andrea1994___: All'Olimpico va in scena la partita Lazio-Verona. Ecco i capitani delle rispettive squadre che si scambiano i gagliarde… - Paroladeltifoso : Lazio-Verona, il risultato parziale - MattyDaLegare : RT @Karim59296126: Tifosi della Lazio e del Verona oggi allo stadio Olimpico: -