Juve Stabia | i convocati di Colucci per il derby con la Turris

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Il tecnico Leonardoha reso nota la lista dei 23 calciatoriper il match, valevole per la 2a giornata del campionato di Lega Pro, in programma oggi, domenica 11 settembre 2022, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Barosi, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Tonucci, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi. Non: Erradi, Sarri, Todisco, Zigoni Indisponibili: Esposito, Silipo. Squalificati: – L'articolo ...

ViViCentro : Bozza automatica #convocati #derby #JuveStabia #LegaPro #turris - ZonaBianconeri : RT @GioacchinoRDiMa: #Juve #Stabia - Stasera la presentazione delle #vespe, i #tifosi sognano il colpo a #sorpresa - ZonaBianconeri : RT @GioacchinoRDiMa: #Juve #Stabia - #Turris: #Curiosità e probabili #formazioni. #Vespe, è il giorno del #derby - GioacchinoRDiMa : #Juve #Stabia - #Turris: #Curiosità e probabili #formazioni. #Vespe, è il giorno del #derby - GioacchinoRDiMa : #Juve #Stabia - Stasera la presentazione delle #vespe, i #tifosi sognano il colpo a #sorpresa… -

Il resto del calcio

... seppur per pochi istanti, dall'ex. Pergolettese che si fa vedere in avanti con Varas che di testa ha colpito la palla ma niente da fare. Il primo tempo termina con il risultato di 0 - 0, ......00 Lazio - Hellas Verona 20:45 Juventus - Salernitana SERIE B 16:15 SPAL - Venezia LEGA PRO 17:30 Avellino - Gelbison Crotone - Monopoli- Turris Latina - Pescara Taranto - Catanzaro ... Juve Stabia, oggi contro la Turris 2 indisponibili e 5 esclusi: ecco i convocati Il tecnico Leonardo Colucci ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Turris, valevole per la 2a giornata del campionato di Lega Pro, in programma oggi, domenica 11 se ...Il Romeo Menti si prepara ad accogliere il debutto interno della Juve Stabia. Vittoriosa all’esordio al Marcello Torre di Pagani contro la Gelbison, la formazione di mister Leonardo Colucci questo pom ...