“In Ucraina tracollo russo”. Siamo sicuri sia così? (Di domenica 11 settembre 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:25 E adesso è ritornata la guerra sulle prime pagine dei giornali: ovviamente la Russia perde e l’Ucraina sta stravincendo. Ma davvero crediamo che le cose siano così? 03:10 Politica, Speranza a Repubblica dice che la sinistra può ancora vincere le elezioni. 03:50 L’ex procuratore Scarpinato, oggi candidato con il M5s, dice che la destra italiana è anche figlia delle trame nere. Ammazza! 04:55 Si cerca una mediazione sul decreto Aiuti e, secondo i giornali, si sarebbe trovato un accordo per un emendamento che sblocchi i crediti bloccati da Draghi sul Superbonus110%. 06:20 Tetto al prezzo del gas: pare che non se ne faccia nulla secondo Repubblica oggi. Mentre Landini insiste sul tassare gli extraprofitti. 08:30 Un fiume di retorica, a cura La Stampa, sul Festival di Venezia. 10:10 L’intervista di Totti senza freni al ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 11 settembre 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:25 E adesso è ritornata la guerra sulle prime pagine dei giornali: ovviamente la Russia perde e l’sta stravincendo. Ma davvero crediamo che le cose siano? 03:10 Politica, Speranza a Repubblica dice che la sinistra può ancora vincere le elezioni. 03:50 L’ex procuratore Scarpinato, oggi candidato con il M5s, dice che la destra italiana è anche figlia delle trame nere. Ammazza! 04:55 Si cerca una mediazione sul decreto Aiuti e, secondo i giornali, si sarebbe trovato un accordo per un emendamento che sblocchi i crediti bloccati da Draghi sul Superbonus110%. 06:20 Tetto al prezzo del gas: pare che non se ne faccia nulla secondo Repubblica oggi. Mentre Landini insiste sul tassare gli extraprofitti. 08:30 Un fiume di retorica, a cura La Stampa, sul Festival di Venezia. 10:10 L’intervista di Totti senza freni al ...

