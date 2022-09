I rincari energetici colpiscono i matrimoni: quanto costerà sposarsi? (Di domenica 11 settembre 2022) Dire sì costerà a breve molto di più. I rincari energetici si riflettono anche sui matrimoni. L’aumento delle bollette, in particolare del gas, comporta infatti un quadro generale di sfiducia che vede compromesso anche il settore wedding. Ciò causa molto dispiacere soprattutto in un momento di ripresa generale dopo le restrizioni causa Covid-19 del 2020. Finalmente il settore vedeva nuova luce ed era ripartito in grande nel 2021, ora si trova a fare i conti con una crisi globale. rincari energetici matrimonio: il comparto è in allarme Le imprese del wedding con i loro 2.7 miliardi di fatturato in Campania hanno un peso sull’economia del territorio. Il sud rappresenta il 10.1% coinvolgente nel suo insieme 30 diversi segmenti economici produttivi. TuttoSposi, la fiera ... Leggi su velvetmag (Di domenica 11 settembre 2022) Dire sìa breve molto di più. Isi riflettono anche sui. L’aumento delle bollette, in particolare del gas, comporta infatti un quadro generale di sfiducia che vede compromesso anche il settore wedding. Ciò causa molto dispiacere soprattutto in un momento di ripresa generale dopo le restrizioni causa Covid-19 del 2020. Finalmente il settore vedeva nuova luce ed era ripartito in grande nel 2021, ora si trova a fare i conti con una crisi globale.o: il comparto è in allarme Le imprese del wedding con i loro 2.7 miliardi di fatturato in Campania hanno un peso sull’economia del territorio. Il sud rappresenta il 10.1% coinvolgente nel suo insieme 30 diversi segmenti economici produttivi. TuttoSposi, la fiera ...

