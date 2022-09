F1 GP Italia 2022, disastro direzione gara: finisce sotto Safety Car. Fischi del pubblico, Leclerc arrabbiato (Di domenica 11 settembre 2022) finisce nel peggiore dei modi il GP d’Italia 2022 sul circuito di Monza, con i piloti che passano sotto la bandiera a scacchi in regime di Safety car. A pochi giri dal termine si è infatti fermato Daniel Ricciardo con la sua McLaren, ma ancora una volta le decisioni da parte della direzione gara sono state tardive: una bandiera gialla mantenuta troppo tempo prima di far entrare finalmente la Safety car, poi quest’ultima fa fatica a ricompattare il gruppo. E la macchina di Ricciardo è rimasta lì per quattro giri, prima di essere tolta dal circuito. Troppo tardi per far ricominciare la gara e regalare al pubblico di Monza un finale ricco di spettacolo. Invece finisce nel modo opposto, tra i ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022)nel peggiore dei modi il GP d’sul circuito di Monza, con i piloti che passanola bandiera a scacchi in regime dicar. A pochi giri dal termine si è infatti fermato Daniel Ricciardo con la sua McLaren, ma ancora una volta le decisioni da parte dellasono state tardive: una bandiera gialla mantenuta troppo tempo prima di far entrare finalmente lacar, poi quest’ultima fa fatica a ricompattare il gruppo. E la macchina di Ricciardo è rimasta lì per quattro giri, prima di essere tolta dal circuito. Troppo tardi per far ricominciare lae regalare aldi Monza un finale ricco di spettacolo. Invecenel modo opposto, tra i ...

