DIRETTA F1, GP Monza 2022 LIVE: Verstappen troppo superiore, 2° Leclerc, che rimonta per Sainz! (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ARRIVO – MAX Verstappen VINCE IL GP D’ITALIA!! !11° successo in stagione per l’olandese! 2° Leclerc, 3° Russell. Giro 53/53 Fischi impietosi del pubblico per un finale davvero indecoroso. Max Verstappen avrebbe vinto comunque, ma non ripartire è davvero un autogol senza spiegazioni… Giro 53/53 La gara entra nell’ultimo giro con le vetture in fila dietro la Safety Car. Figuraccia della direzione gara Giro 52/53 Ci sono ancora piloti doppiati tra Verstappen e Leclerc, per cui non si potrà ripartire… davvero clamoroso errore della direzione gara! giro 52/53 Siamo a due giri dalla fine. Probabilmente non ci sarà nemmeno la ripartenza dalla SC… Giro 51/53 Monoposto di Ricciardo spostata solo in questo momento, ma la SC non ha ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAARRIVO – MAXVINCE IL GP D’ITALIA!! !11° successo in stagione per l’olandese! 2°, 3° Russell. Giro 53/53 Fischi impietosi del pubblico per un finale davvero indecoroso. Maxavrebbe vinto comunque, ma non ripartire è davvero un autogol senza spiegazioni… Giro 53/53 La gara entra nell’ultimo giro con le vetture in fila dietro la Safety Car. Figuraccia della direzione gara Giro 52/53 Ci sono ancora piloti doppiati tra, per cui non si potrà ripartire… davvero clamoroso errore della direzione gara! giro 52/53 Siamo a due giri dalla fine. Probabilmente non ci sarà nemmeno la ripartenza dalla SC… Giro 51/53 Monoposto di Ricciardo spostata solo in questo momento, ma la SC non ha ancora ...

