Demiral illude l’Atalanta | solo un pari con la Cremonese

(Di domenica 11 settembre 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – La maledizione interna delcontinua. Finisce 1-1 il match della capolista contro la. I nerazzurri non riescono a sfruttare il gol segnato a quindici minuti dal termine da, il pareggio è arrivato dopo pochi istanti con Valeri. Un punto a testa, le due squadre non vanno oltre: tanti gli errori da entrambe le parti enon riesce a mantenere il primato solitario piazzandosi a quota 14 punti insieme a Milan e Napoli. Fondamentale il big match dell’Olimpico della prossima settimana contro la Roma. La gara del Gewiss Stadium ha ricalcato l’andamento interno della scorsa stagione, conimprecisa soprattutto negli ultimi 16 metri. Le occasioni non sono mancate nel primo tempo. Ad aprire le danze è stato Luis Muriel, la conclusione del ...

Da quel momento in poi la partita si è accesa, è successo un po' di tutto in campo:, su un calcio di punizione sempre battuto da Koopmeiners, ha trovato il gol del vantaggio. Dopo pochi ...Valeri pareggia il gol diLa ripresa inizia con i nerazzurri più aggressivi: dopo undici minuti Gasperini inserisce Hojlund ed Ederson al posto di Muriel e Malinovsky. Alvini risponde con ...BERGAMO (ITALPRESS) - La maledizione interna dell'Atalanta continua. Finisce 1-1 il match della capolista contro la Cremonese. I nerazzurri non riescono a ...BERGAMO - L'Atalanta non va oltre il pareggio casalingo contro la Cremonese e viene raggiunta in testa alla classifica da Napoli e Milan a quota quattordici. I nerazzurri sbloccano il risultato con De ...