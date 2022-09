Papa Francesco e l’allarme contro i sovranisti: così ha scelto di non restare a guardare (Di sabato 10 settembre 2022) E’ una stagione di elezioni cruciali in varie parti del mondo, una stagione di scelte radicali, e Papa Bergoglio lancia l’allarme contro i “salvatori” sovranisti. Il pontefice argentino, contrariamente a quanto affermato nel comunicato emesso per rabbonire il governo ucraino, continua a produrre messaggi politici, a fare politica, perché come molti suoi illustri predecessori (da Paolo VI a Giovanni Paolo II) è consapevole che la Santa Sede non vive in un vuoto pneumatico e i suoi moniti etici – si tratti della decolonizzazione o dell’invasione americana dell’Iraq – riguardano situazioni geopolitiche o sociali precise. Si profilano importanti appuntamenti elettorali in Italia, Brasile e Stati Uniti. In tutti e tre i paesi i sovranisti autoritari sono all’attacco: la Lega di Salvini e l’aspirante premier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) E’ una stagione di elezioni cruciali in varie parti del mondo, una stagione di scelte radicali, eBergoglio lanciai “salvatori”. Il pontefice argentino, contrariamente a quanto affermato nel comunicato emesso per rabbonire il governo ucraino, continua a produrre messaggi politici, a fare politica, perché come molti suoi illustri predecessori (da Paolo VI a Giovanni Paolo II) è consapevole che la Santa Sede non vive in un vuoto pneumatico e i suoi moniti etici – si tratti della decolonizzazione o dell’invasione americana dell’Iraq – riguardano situazioni geopolitiche o sociali precise. Si profilano importanti appuntamenti elettorali in Italia, Brasile e Stati Uniti. In tutti e tre i paesi iautoritari sono all’attacco: la Lega di Salvini e l’aspirante premier ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda Elisabetta II, il suo instancabile servizio al bene e assicura preghiere per la Regina e per… - vaticannews_it : “San Giovanni Paolo II ringraziò Dio perché, per intercessione di Maria, il mondo era stato preservato dalla guerra… - Radio1Rai : ??#Papa Francesco 'La storia mostra segni di regressione. S'intensificano conflitti anacronistici e emergono nazion… - minuttfminutt : RT @AllStarsLA: Boh Mel, capelli rossi, pinna verde, conchiglie sul seno, chi dovrebbe farmi pensare? Papa Francesco? Poi vabbè fatevi due… - YUKIMENDOBOKE : Comunque volevo chiedere a Papa Francesco di schiaffeggiare watermelon e salveenee magari porta sfiga pure a loro e non vincono le elezioni -