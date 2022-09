Il Milan vince in 10 al Ferraris ma perde Leao. La Samp a secco di vittorie (Di sabato 10 settembre 2022) Un gol annullato, un rigore, una traversa, un palo, tre reti realizzate e un’espulsione pesantissima. Alla fine la spunta per 2-1 un Milan in 10 uomini contro la Sampdoria. Decidono le reti di Messias e Giroud in una serata che si è complicata con il rosso a Leao, che salterà il Napoli. Giampaolo ritrova Quagliarella ma lo lascia in panchina. L’ex di turno invece non ha a disposizione Colley e il nuovo acquisto Winks. Pioli non rinuncia alle rotazioni. Tomori e Bennacer partono dalla panchina, mentre Origi è fuori dai convocati. C’è Rafa Leao, che all’8? si mette in luce con un’azione delle sue per il primo gol rossonero: dribbling a centrocampo su Bereszynski e partenza a campo aperto. Tocco per De Ketelaere che rifinisce, di nuovo Leao offre a Messias una palla d’oro: il tiro dell’ex Crotone non è ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Un gol annullato, un rigore, una traversa, un palo, tre reti realizzate e un’espulsione pesantissima. Alla fine la spunta per 2-1 unin 10 uomini contro ladoria. Decidono le reti di Messias e Giroud in una serata che si è complicata con il rosso a, che salterà il Napoli. Giampaolo ritrova Quagliarella ma lo lascia in panchina. L’ex di turno invece non ha a disposizione Colley e il nuovo acquisto Winks. Pioli non rinuncia alle rotazioni. Tomori e Bennacer partono dalla panchina, mentre Origi è fuori dai convocati. C’è Rafa, che all’8? si mette in luce con un’azione delle sue per il primo gol rossonero: dribbling a centrocampo su Bereszynski e partenza a campo aperto. Tocco per De Ketelaere che rifinisce, di nuovooffre a Messias una palla d’oro: il tiro dell’ex Crotone non è ...

