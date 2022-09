F1, GP Italia 2022. Nella FP3 basta un giro a Max Verstappen per mettere tutti in riga. 2° Charles Leclerc, 4° Carlos Sainz (Di sabato 10 settembre 2022) La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia si apre con una sorpresa, ovvero la presenza di Nyck De Vries a bordo di una Williams. Infatti questa mattina Alex Albon è finito in ospedale, vittima dell’appendicite! Di conseguenza, la squadra fondata da Sir Frank ha dovuto sostituirlo in fretta e furia. La scelta è ricaduta appunto su De Vries, che ieri aveva girato a bordo dell’Aston Martin durante la FP1. Dunque il ventisettenne olandese, vincitore del Campionato di F2 nel 2019 e di quello di Formula E nel 2020-21, avrà la tanto agognata opportunità di esordire in Formula 1. Chissà che quanto accadrà a Monza non possa essere un prologo per il 2023. Non è un mistero che Mercedes, di cui De Vries è pilota di riserva, stia cercando di piazzare il proprio uomo proprio in Williams per il prossimo anno. Non certo al posto di Albon, bensì di Nicolas ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’si apre con una sorpresa, ovvero la presenza di Nyck De Vries a bordo di una Williams. Infatti questa mattina Alex Albon è finito in ospedale, vittima dell’appendicite! Di conseguenza, la squadra fondata da Sir Frank ha dovuto sostituirlo in fretta e furia. La scelta è ricaduta appunto su De Vries, che ieri aveva girato a bordo dell’Aston Martin durante la FP1. Dunque il ventisettenne olandese, vincitore del Campionato di F2 nel 2019 e di quello di Formula E nel 2020-21, avrà la tanto agognata opportunità di esordire in Formula 1. Chissà che quanto accadrà a Monza non possa essere un prologo per il 2023. Non è un mistero che Mercedes, di cui De Vries è pilota di riserva, stia cercando di piazzare il proprio uomo proprio in Williams per il prossimo anno. Non certo al posto di Albon, bensì di Nicolas ...

