Europei di Tiro a Volo | Bacosi e Cassandro sono argento nel mixed team dello skeet

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 10 settembre 2022) Dianae Tammarohanno conquistato la medaglia d’aglidi Larnaca (CYP) nelladi. La Campionessa Olimpica di Rio de Janeiro e medaglia d’a Tokyo 2020 ed il carabiniere campano hanno chiuso le qualificazioni con 146/150, miglior punteggio di giornata eguagliato solo dagli inglesi Amber Hill e Ben Llewellin. I due azzurri hanno affrontato i britannici nel medal match per il titolo Continentale, duello molto impegnativo sin dalle prime battute. Dopo aver pareggiato il primo set, gli azzurriandati in svantaggio nel secondo, ma hanno risposto prontamente aggiudicandosi il terzo. Gli inglesi, però, hanno reagito andando in vantaggio nel quarto set e con il pareggio nel quinto si ...