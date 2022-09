Cessione Inter | club in vendita | la richiesta di Zhang ai nuovi proprietari

FBiasin : La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi. Questo no… - Eurosport_IT : Sempre più probabile la cessione del club ??? da parte della famiglia Zhang ?? #Zhang | #Inter | #Calcio | #Cessione - capuanogio : #Inter, smentita la volontà di cessione del club ma si registra l’interesse di Ranadive, proprietario dei Sacrament… - InterMilanfan2 : RT @it_inter: L'Inter è aperta all'ipotesi di una cessione definitiva di fronte a cifre irrinunciabili GDS - Marcellari77 : @Giorgio62795580 @Inter La cessione di Casadei centra zero. La rosa è buona (pur mancando un bomber). La squadra è priva di idee e gioco -

...Kings) avrebbe diretto le sue attenzioni sull'. Bisogna capire con che entità. Da un lato, rimbalza ancora la voce di un mandato concesso a Goldman Sachs dalla famiglia Zhang per la......ad acquistare l', e in che modo il mondo dell'Nba potrà così influire su quello del calcio italiano . Per gli Zhang si prospettano adesso dei giorni davvero turbolenti in cui ladel ...Le voci sulla cessione del club, troppe speculazioni e le sfide del calcio italiano ed europeo: ecco il quadro in cui nei prossimi 18 mesi si giocherà il destino della società nerazzurra ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...