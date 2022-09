Binotto: «Con Schumi non c’era tregua, alzava sempre l’asticella. Voleva vincere anche a calcetto» (Di sabato 10 settembre 2022) Nel weekend di Monza viene pubblicata una lunghissima intervista di Sportweek a Mattia Binotto. Ne riportiamo un estratto sul rapporto con Micheal Schumacher. Com’era lavorare con Schumi? «Da un lato bello e motivante, per i risultati frutto della sua incredibile capacita? di guida e per le sue doti di leader che trascinava la squadra. Dall’altro molto impegnativo, perche? Michael era esigente e attento a ogni dettaglio. Con lui non c’era mai tregua. alzava sempre l’asticella, spostando gli obiettivi piu? avanti. Non si accontentava di vincere, Voleva vincere ancora, anzi stravincere. Ma proprio questa sua mentalita? ha contribuito a far diventare quella Ferrari cosi? forte». Che rapporto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Nel weekend di Monza viene pubblicata una lunghissima intervista di Sportweek a Mattia. Ne riportiamo un estratto sul rapporto con Micheal Schumacher. Com’era lavorare con? «Da un lato bello e motivante, per i risultati frutto della sua incredibile capacita? di guida e per le sue doti di leader che trascinava la squadra. Dall’altro molto impegnativo, perche? Michael era esigente e attento a ogni dettaglio. Con lui nonmai, spostando gli obiettivi piu? avanti. Non si accontentava diancora, anzi stra. Ma proprio questa sua mentalita? ha contribuito a far diventare quella Ferrari cosi? forte». Che rapporto ...

Ilarya94 : RT @giroveloce: Trattasi dell'ennesima retromarcia. Ritrattare su quanto detto in passato è lo sport in cui Binotto è campione del mondo. I… - napolista : Binotto: «Con Schumi non c’era tregua, alzava sempre l’asticella. Voleva vincere anche a calcetto» A Sportweek. «N… - Kaiser_Gu : RT @giroveloce: Trattasi dell'ennesima retromarcia. Ritrattare su quanto detto in passato è lo sport in cui Binotto è campione del mondo. I… - Mauro_Serafin : RT @giroveloce: Trattasi dell'ennesima retromarcia. Ritrattare su quanto detto in passato è lo sport in cui Binotto è campione del mondo. I… - giroveloce : Trattasi dell'ennesima retromarcia. Ritrattare su quanto detto in passato è lo sport in cui Binotto è campione del… -