Banconote col volto di Elisabetta | cosa succede ora che il re è Carlo

(Di sabato 10 settembre 2022)conora che il re è? È una delle domande che circola da quandoII, Elisabeth Alexandra Mary, è morta. La sovrana più longeva della storia del Regno Unito e seconda a livello mondiale dopo il re Sole, che però venne incoronato all’età di cinque anni, è scomparsa giovedì 8 settembre nel castello di Balmoral, in Scozia. La sovrana, venuta a mancare all’età di 96 anni nella residenza che aveva tanto amato insieme al marito, il compianto principe Filippo, scomparso a 99 anni lo scorso anno e che nella regina aveva lasciato un vuoto incolmabile. La reginaè stata senza dubbio l’immagine del coraggio e punto di riferimento tanto per i propri cari che per i sudditi.con ...

Ci sono 4,5 miliardi di banconote in sterline in circolazione con sopra il volto della regina, per un valore complessivo di 80 miliardi di sterline. La loro sostituzione con il ritratto del nuovo monarca. La scomparsa di Elisabetta II "impone" alla monarchia britannica anche un vero e proprio "royal rebranding": dalle preghiere all'inno nazionale, dalle banconote alle bandiere. Nel Regno Unito si dovrà avviare il 'royal rebranding', ovvero la sostituzione dell'iconografia legata alla regina.