Vi ricordate di Mario Ferretti, vincitore del GF 8? La sua vita è cambiata totalmente (Di venerdì 9 settembre 2022) Vi ricordate di Mario Ferretti? Si tratta del vincitore dell'ottava edizione del Grande Fratello. Si era presentato come muratore proveniente da Orvieto nella stessa edizione in cui è diventata celebre Raffaella Fico. Ma che fine ha fatto, oggi? Il Grande Fratello, nella sua versione dedicata i personaggi non famosi, è un formato che ha funto fa prezioso trampolino di lancio per tante celebrità. Molti dei concorrenti del reality show più famoso di tutti i tempi devono molto al Grande Fratello. Basti pensare a personaggi come Luca Argentero, Eleonora Daniele, Pietro Taricone e tanti altri, ancora. Probabilmente, non avrebbero mai immaginato la carriera che li avrebbe attesi dopo la loro esperienza nella Casa di Cinecittà. ma, naturalmente, questo discorso non è valido per tutti i concorrenti. Ci sono alcuni ex ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 9 settembre 2022) Vidi? Si tratta deldell'ottava edizione del Grande Fratello. Si era presentato come muratore proveniente da Orvieto nella stessa edizione in cui è diventata celebre Raffaella Fico. Ma che fine ha fatto, oggi? Il Grande Fratello, nella sua versione dedicata i personaggi non famosi, è un formato che ha funto fa prezioso trampolino di lancio per tante celebrità. Molti dei concorrenti del reality show più famoso di tutti i tempi devono molto al Grande Fratello. Basti pensare a personaggi come Luca Argentero, Eleonora Daniele, Pietro Taricone e tanti altri, ancora. Probabilmente, non avrebbero mai immaginato la carriera che li avrebbe attesi dopo la loro esperienza nella Casa di Cinecittà. ma, naturalmente, questo discorso non è valido per tutti i concorrenti. Ci sono alcuni ex ...

DantiNicola : Un voto è utile quando esprime coerenza nei comportamenti e chiarezza negli obiettivi, e per noi vale sempre lo ste… - AngeloniLina : RT @DantiNicola: Un voto è utile quando esprime coerenza nei comportamenti e chiarezza negli obiettivi, e per noi vale sempre lo stesso nom… - ottovanz : RT @DantiNicola: Un voto è utile quando esprime coerenza nei comportamenti e chiarezza negli obiettivi, e per noi vale sempre lo stesso nom… - GabboAntoninoN1 : RT @DantiNicola: Un voto è utile quando esprime coerenza nei comportamenti e chiarezza negli obiettivi, e per noi vale sempre lo stesso nom… - Mario_Molinari : RT @MarcoRizzoPC: E poi ricordate bene: a 65 anni vaccino, perché siete fragili e niente pensione perché siete giovani… -