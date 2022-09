Sondaggio di “Piazza Pulita” dà FdI al massimo storico: 26,5%. Pd ancora in calo al 21,1% (Di venerdì 9 settembre 2022) Nuovo balzo di Fratelli d’Italia, che prende il largo, in caduta il Partito democratico. Stando agli ultimi sondaggi elettorali prima del silenzio demoscopico previsto per legge la strategia a muso duro di Letta, con gli appelli quotidiani al voto utile, non sembra aver dato i risultati sperati. L’avvicinarsi dell’appuntamento con le urne, siamo a meno 15 giorni, consolida i posizionamenti dei partiti, ma rivela anche importanti cambiamenti nella scelta degli elettori rispetto ad agosto, quando la campagna elettorale era partita in sordina. Sondaggio Piazza Pulita, FdI vola al 26,5% L’ultimo Sondaggio Proger Index Research realizzato per Piazza Pulita il 7 settembre (che lascia di stucco Corrafdo Formigli) fotografa l’ulteriore crescita del partito di Giorgia Meloni. Che vola al ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Nuovo balzo di Fratelli d’Italia, che prende il largo, in caduta il Partito democratico. Stando agli ultimi sondaggi elettorali prima del silenzio demoscopico previsto per legge la strategia a muso duro di Letta, con gli appelli quotidiani al voto utile, non sembra aver dato i risultati sperati. L’avvicinarsi dell’appuntamento con le urne, siamo a meno 15 giorni, consolida i posizionamenti dei partiti, ma rivela anche importanti cambiamenti nella scelta degli elettori rispetto ad agosto, quando la campagna elettorale era partita in sordina., FdI vola al 26,5% L’ultimoProger Index Research realizzato peril 7 settembre (che lascia di stucco Corrafdo Formigli) fotografa l’ulteriore crescita del partito di Giorgia Meloni. Che vola al ...

SecolodItalia1 : Sondaggio di “Piazza Pulita” dà FdI al massimo storico: 26,5%. Pd ancora in calo al 21,1% - vitasol : A Praga 70 mila persone sono scese in piazza contro le sanzioni alla Russia. In Germania e in Olanda proteste analo… - Mister_Mustard_ : Ogni giorno un sondaggio e ad ogni sondaggio FdI aumenta i suoi voti. Dall’alleanza a tre siamo arrivati “ma forse… - ClaudioZavatti1 : RT @EnricoGiunta: La campagna elettorale si fa'in piazza,non importa se 1000 100 o 10 staranno lì ad ascoltarti si fa in piazza. La piazza… - plsgrd1965 : RT @EnricoGiunta: La campagna elettorale si fa'in piazza,non importa se 1000 100 o 10 staranno lì ad ascoltarti si fa in piazza. La piazza… -