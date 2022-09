Roma, insegue il rapinatore a Termini ma viene aggredito dal complice: “risveglio” da incubo per un passeggero (Di venerdì 9 settembre 2022) Nottata movimentata quella dell’altro ieri alla Stazione Termini di Roma. Un passeggero, che si era addormentato in attesa del proprio treno, è stato sorpreso da un rapinatore che ha provato a portargli via la borsa. Da lì ne è scaturito un parapiglia che ha coinvolto anche il complice del bandito. Ma andiamo con ordine. Leggi anche: Roma, non solo Piazza Vittorio: controlli a tappeto interforze a Termini, 3 arresti e oltre 250 persone controllate Tentata rapina alla stazione Termini Questi i fatti. Erano da poco passate le 3.30 del 7 settembre scorso quando un uomo addormentatosi fuori dalla stazione in attesa di prendere il treno, è stato avvicinato di soppiatto da un malvivente. Il passeggero si è così svegliato di soprassalto e, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Nottata movimentata quella dell’altro ieri alla Stazionedi. Un, che si era addormentato in attesa del proprio treno, è stato sorpreso da unche ha provato a portargli via la borsa. Da lì ne è scaturito un parapiglia che ha coinvolto anche ildel bandito. Ma andiamo con ordine. Leggi anche:, non solo Piazza Vittorio: controlli a tappeto interforze a, 3 arresti e oltre 250 persone controllate Tentata rapina alla stazioneQuesti i fatti. Erano da poco passate le 3.30 del 7 settembre scorso quando un uomo addormentatosi fuori dalla stazione in attesa di prendere il treno, è stato avvicinato di soppiatto da un malvivente. Ilsi è così svegliato di soprassalto e, ...

