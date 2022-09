Riduzione canone d’affitto: come funziona e quando richiederla (Di venerdì 9 settembre 2022) Si può chiedere la Riduzione del canone d’affitto. Durante la pandemia, tra aumento di disoccupazione e cassa integrazione, la diminuzione dell’affitto è diventata una richiesta piuttosto comune. Ma può essere richiesta anche quando l’immobile presenta delle problematicità. Leggi anche: Bonus terzo figlio: che cos’è, come funziona, importi e requisiti come richiedere la diminuzione Non esiste una procedura ufficiale, ma si può chiedere un parere a un perito per far valutare l’abitazione e si può procedere con delle lettere affinché questa perizia venga presa in considerazione del proprietario; nella maggior parte dei casi si può parlare con il proprietario e trovare un accordo. La firma del contratto della locazione abitativa è il momento nel quale si accetta il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) Si può chiedere ladel. Durante la pandemia, tra aumento di disoccupazione e cassa integrazione, la diminuzione dell’affitto è diventata una richiesta piuttosto comune. Ma può essere richiesta anchel’immobile presenta delle problematicità. Leggi anche: Bonus terzo figlio: che cos’è,, importi e requisitirichiedere la diminuzione Non esiste una procedura ufficiale, ma si può chiedere un parere a un perito per far valutare l’abitazione e si può procedere con delle lettere affinché questa perizia venga presa in considerazione del proprietario; nella maggior parte dei casi si può parlare con il proprietario e trovare un accordo. La firma del contratto della locazione abitativa è il momento nel quale si accetta il ...

CorriereCitta : Riduzione canone d’affitto: come funziona e quando richiederla - moneypuntoit : ?? Come e quando chiedere la riduzione del canone d'affitto ?? - Cardileo7 : @gspazianitesta L'Istat dei canoni di locazione è congelato nei fatti già da un po'. E quante scritture di riduzion… - MariSolombrino : B. dice che ridurrà le tasse, non gli credo. Io proporrò una riduzione del canone TV per quelli che si addormentano… -