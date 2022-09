“Quando diventa re”. Carlo, la decisione: qual è il nome regale e cosa succede a Camilla (Di venerdì 9 settembre 2022) Morte della Regina Elisabetta, attesa la proclamazione del Re Carlo III. Si spegne a 96 la Regina Madre, segnando in modo indelebile le pagine della storia. Ondata di commozione in tutto il Paese manifestata dai fiori e dai messaggi di condoglianze posti tutti davanti alle sedi diplomatiche britanniche. E al contempo non si può che pensare anche al momento della formale proclamazione del principe Carlo, adesso Re con il nome di Carlo III. La proclamazione di Re Carlo III è più che attesa. Questo il titolo del figlio di Lillibet e del principe Filippo prossimo a prendere lo scettro del Regno. Camilla sarà invece la Regina consorte, come annuncia Buckingham Palace. William, erede al trono, e Kate diventano i duchi di Cornovaglia e di Cambridge. La notizia viene ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Morte della Regina Elisabetta, attesa la proclamazione del ReIII. Si spegne a 96 la Regina Madre, segnando in modo indelebile le pagine della storia. Ondata di commozione in tutto il Paese manifestata dai fiori e dai messaggi di condoglianze posti tutti davanti alle sedi diplomatiche britanniche. E al contempo non si può che pensare anche al momento della formale proclamazione del principe, adesso Re con ildiIII. La proclamazione di ReIII è più che attesa. Questo il titolo del figlio di Lillibet e del principe Filippo prossimo a prendere lo scettro del Regno.sarà invece la Regina consorte, come annuncia Buckingham Palace. William, erede al trono, e Kateno i duchi di Cornovaglia e di Cambridge. La notizia viene ...

