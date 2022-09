Pallanuoto, perché il Settebello è stato derubato: rigore inesistente, la spiegazione di un ex-arbitro (Di venerdì 9 settembre 2022) Continua a fare discutere quanto è successo ieri nella semifinale degli Europei 2022 di Pallanuoto maschile: l’Italia è stata battuta dalla Croazia per 11-10, ma a viziare il risultato è stato un clamoroso errore arbitrale a 1’35” dalla finale. Fatovic commette un fallo netto sul portiere Nicosia, ma l’arbitro Putnikovic fischia clamorosamente una “palla sotto” dell’estremo difensore e concede il rigore ai biancorossi. Kharkov trasforma, i padroni di casa si portano in vantaggio (1-1) e nell’ultimo minuto e mezzo gli azzurri non riescono più a segnare, dicendo così addio alla finale per il titolo. Il CT Sandro Campagna è stato molto chiaro ai microfoni della Rai: Non ne voglio parlare. Quel rigore è una vergogna. È un’esplusione, era un controfallo contro due. Ha fischiato addirittura ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Continua a fare discutere quanto è successo ieri nella semifinale degli Europei 2022 dimaschile: l’Italia è stata battuta dalla Croazia per 11-10, ma a viziare il risultato èun clamoroso errore arbitrale a 1’35” dalla finale. Fatovic commette un fallo netto sul portiere Nicosia, ma l’Putnikovic fischia clamorosamente una “palla sotto” dell’estremo difensore e concede ilai biancorossi. Kharkov trasforma, i padroni di casa si portano in vantaggio (1-1) e nell’ultimo minuto e mezzo gli azzurri non riescono più a segnare, dicendo così addio alla finale per il titolo. Il CT Sandro Campagna èmolto chiaro ai microfoni della Rai: Non ne voglio parlare. Quelè una vergogna. È un’esplusione, era un controfallo contro due. Ha fischiato addirittura ...

