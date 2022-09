“Mi sono sentito inutile”: Tommaso Zorzi provato | Non vedeva l’ora che finisse tutto (Di venerdì 9 settembre 2022) L’influencer ed ex vincitore del GF VIP si è lasciato andare ad un’inattesa confessione. Tommaso Zorzi lo ammette: è stato difficile Tommaso Zorzi (Screen da Intagram)Vincitore del GF Vip 2020/2021, Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Influencer e content creator, la sua ironia è spiccata e la capacità di prendersi in giro è sicuramente una delle sue qualità più apprezzate. Amante della moda, si distingue sempre per eleganza e stile. Nelle ultime ore, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che fanno luce su una delle questioni più chiacchierate dell’ultimo periodo: il ruolo degli influencer. Nelle sue parole, però, una verità mai detta: ha fatto davvero fatica. Tommaso ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 settembre 2022) L’influencer ed ex vincitore del GF VIP si è lasciato andare ad un’inattesa confessione.lo ammette: è stato difficile(Screen da Intagram)Vincitore del GF Vip 2020/2021,è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Influencer e content creator, la sua ironia è spiccata e la capacità di prendersi in giro è sicuramente una delle sue qualità più apprezzate. Amante della moda, si distingue sempre per eleganza e stile. Nelle ultime ore,si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che fanno luce su una delle questioni più chiacchierate dell’ultimo periodo: il ruolo degli influencer. Nelle sue parole, però, una verità mai detta: ha fatto davvero fatica....

marattin : Stamani ad Agorà mi sono sentito dire che Forza Italia - che ha fatto cadere Draghi - è il centro liberale e riform… - amnestyitalia : “Ho sentito le sue grida. Due proiettili lo avevano colpito alle costole. Non so cos’è accaduto dopo, perché sono s… - irlxayaka : @preciiousdawn amo frieren, dell'altro manga ne ho sentito parlare bene ma non l'ho ancora iniziato, devo rimediare… - notyour_rosie : RT @LaEle010282: Poi mi chiedono perché non accendo la tv, rai1 #LaVitaInDiretta e solo insulti a Diana e Meghan addirittura definita “attr… - BrunoSgamma : @Erminio71890018 @donTonio66 Affermi cavolate Vanesio si diventa quando si comincia a ostentare irrealtà (mai senti… -